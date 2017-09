Estradas estaduais no Litoral registraram 11 acidentes

A morte de um motociclista na PR-412, em Guaratuba, foi o registro mais grave das ocorrências nas rodovias estaduais do Litoral neste feriado.

Balanço da Operação Independência do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na região aponta 11 acidentes, uma morte, seis feridos, e outras infrações; 23 veículos foram retidos por alguma irregularidade e feitos 56 testes etilométricos.

No mesmo período do ano passado foram registrados quatro acidentes, nenhuma morte, três feridos, dois atropelamentos, e outras infrações de trânsito.

Os dias com maior ocorrência de acidentes foram a sexta-feira (8) e o sábado (9), com três em cada. Na quarta-feira (6) foi o dia com maior número de testes etilométricos (30) e de veículos retidos (9). O maior índice de imagem de radar foi na sexta-feira (8) com 368 registros. Autuações no domingo (10) foram 42. Os dias com maior número de feridos foram na quinta-feira (7) e sábado (9), com dois em cada.

