Prefeitura de Matinhos contrata médicos e agentes de endemias

A Prefeitura de Matinhos promove dois processos seletivos simplificados com 29 vagas em cargos de ensino médio e superior na Secretaria da Saúde.

As vagas são para agente de combate a endemias (17), médico anestesista plantonista (3), médico ginecologista e obstetra plantonista (1), médico pediatra plantonista (5), médico pediatra (2) e médico psiquiatra (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.111,76 e R$ 11.607,84 por jornadas de trabalho de 20 horas a 40 horas semanais. Além da remuneração serão também concedidos aos contratados os benefícios de gratificação especial por assiduidade de R$ 100,00 e auxílio-alimentação de R$ 200,00.

O contrato terá prazo máximo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 12 de julho a 10 de agosto de 2019, por meio do endereço eletrônico ti.matinhos.pr.gov.br/pss. Não será cobrada taxa de inscrição.

A homologação das inscrições serão divulgadas a partir do dia 12 de agosto de 2019 no Diário Oficial Eletrônico do Município, no site Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná: www.matinhos.pr.gov.br.

Provas

O processo seletivo simplificado terá apenas uma fase de avaliação curricular de caráter classificatório e eliminatório. A partir de 27 de agosto, o resultado da classificação final dos candidatos do processo de seleção será feita em uma listagem, contendo a pontuação final em ordem decrescente com a nota de todos os candidatos, divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, no site e em edital próprio, afixado no mural da sede da Prefeitura Municipal de Matinhos e da Secretaria Municipal de Saúde.

O processo de seleção simplificado tem validade até seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis.

Editais

Editais de PSS 116/2019 e 117/2019

Fonte: Ache Concursos