Roteiros no Litoral unem Paraná, Santa Catarina e São Paulo

Prefeitos do Litoral do Paraná assinaram, neste sábado (20), em Antonina, o protocolo de intenções para integração e criação do roteiro turístico da Grande Reserva da Mata Atlântica.

O documento também foi assinado pelo vice-governador Darci Piana, pelo prefeito de Cananéia, Gabriel Rosa, representando o Estado de São Paulo, e a presidente da Santur, órgão que administra o turismo em Santa Catarina, Flavia Didomenico.

A Grande Reserva da Mata Atlântica compreende o Litoral do Paraná, Litoral Sul de São Paulo e Litoral Norte de Santa Catarina e foi apresentada aos municípios que a integram, a empresários e imprensa do trade turístico para fomentar a comercialização, desenvolvimento e promoção de roteiros e destinos.

No encontro organizado pela Paraná Turismo em Antonina, foram apresentados três grandes roteiros e destinos que integram a região: o Vale dos Gigantes, no Paraná; a Rota do Lagamar, entre São Paulo e Paraná; e a Rota Porto a Porto, entre Paraná e Santa Catarina.

“A maior parte da Mata Atlântica do País está no Paraná, mas Santa Catarina e São Paulo também têm reservas importantes. Unir os três estados para fomentar o turismo sustentável e preservar as unidades de conservação da Mata Atlântica é um passo fundamental para desenvolver a região litorânea”, afirmou Darci Piana.

Mata Atlântica – Entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, está o último grande remanescente contínuo da mata atlântica, chamado de Grande Reserva Mata Atlântica.

A reserva conta com aproximadamente 1 milhão de hectares de áreas naturais não fragmentadas e conecta unidades de conservação já existentes na região da Serra do Mar. Todo este conjunto foi declarado, em 1989, Sítio do Patrimônio Natural Mundial, e, em 1991, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela Unesco.