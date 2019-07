Policiais rodoviários presos podem ter deixado passar droga

Segundo a RICTV, uma interceptação telefônica que mostra um policial rodoviário negociando a passagem de drogas por uma rodovia no litoral do Paraná faz parte da investigação que levou à prisão de 8 policiais suspeitos de receberem propina nos postos da Polícia Rodoviária Estadual de Alexandra (Paranaguá-Matinhos) e de Coroados (Guaratuba).

A prisão foi noticiada pelo Correio do Litoral na tarde de quarta-feira (24) e repercutida pela imprensa do estado na quinta-feira (25).

O material, divulgado em parte neste sábado (27) pela RICTV Curitiba, mostra “possíveis acertos de suborno e movimentações financeiras com valores incompatíveis com os rendimentos de um policial militar.”

A emissora informa que divulgará o material completo na segunda-feira (29), no programa Balanço Geral de Curitiba. Leia a reportagem publicada hoje:

Policiais rodoviários negociam passagem de drogas e veículos irregulares

Segundo a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Paraná, as interceptações telefônicas começaram em fevereiro deste ano. Em uma das transcrições, um sargento conversa com um homem e questiona se ele está transportando cocaína ou maconha. De acordo com a investigação, o policial utiliza os termos ‘branca’ e ‘verde’ para se referir às drogas:

Em mais uma ligação interceptada, outro sargento da Polícia Rodoviária Estadual combina de receber um envelope que pode ser propina:

E em uma terceira ligação, um homem entra em contato com o policial rodoviário para saber como proceder com a passagem de um veículo que pode estar em situação irregular:

