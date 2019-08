Alerta para ventos, ondas altas e ressaca até sábado

A Marinha divulgou alerta para ventos 88 km/h, ondas de até 4 metros em mar aberto e ressaca na costa entre a quinta-feira, dia 1º e o sábado, dia 3.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha um sistema frontal que se formou no sul da América do Sul continua avançando em direção à região Sul e Sudeste do Brasil.

O sistema poderá provocar ventos de direção Sudoeste a Sudeste, com intensidade de até

88 km/h (47 nós), entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna (SC), do Paraná e de São Paulo, ao sul de Santos (SP), entre a noite de quinta e a manhã de sábado.

No mesmo trecho, a passagem desse sistema poderá provocar ondas em alto-mar de direção Sudoeste, entre 3 e 4 metros, entre a manhã de sexta e a noite de sábado.

Por fim, a Marinha informa que haverá condições favoráveis à ocorrência de ressaca neste trecho com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, entre 2,5 e 3 metros, entre a manhã de sexta e a manhã de sábado.

Nesta terça (3) e quarta (31), em meio à mare alta, a Prefeitura de Guaratuba intensificou os serviços emergenciais de colocação de pedras na orla da Praia Central e em Caieiras. O Município encaminhou um pedido ao Governo do Paraná de recursos para uma grande obra de contenção nas praias e para um projeto de engorda.