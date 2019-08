Navio Patrulha da Marinha estará aberto para visitação em Paranaguá

Neste domingo (4), navio patrulha Guaporé estará aberto para visitação pública no Porto de Paranaguá.

A presença do navio da Marinha do Brasil no litoral paranaense acontece para realizar serviço de Inspeção Naval e em comemoração ao aniversário de 371 anos de Paranaguá, celebrado no dia 29 de julho.

A entrada é gratuita e o cadastro e acesso ao cais devem ser feitos no prédio Dom Pedro II, na Avenida Portuária. Será exigido documento de identificação original com foto (RG ou CNH). O embarque no navio será por ordem de chegada, respeitadas as prioridades definidas em lei. Crianças só terão o acesso liberado acompanhados dos pais ou responsáveis.

Por normas da Marinha não é recomendado usar de roupas como saias, vestidos e salto alto. Aconselha-se o uso de sapatos ou tênis. Não será permitida a entrada com animais de estimação e de pessoas em trajes de banho.

A embarcação – Com 46,5 metros de comprimento e 7,5 metros de largura, o navio patrulha Guaporé (P45) é uma embarcação da classe Grajaú que foi incorporada à armada brasileira em agosto de 1995. Tem como missão a inspeção naval, a patrulha naval, a salvaguarda da vida humana no mar, e a fiscalização das águas territoriais brasileiras.

Visitação Pública ao Navio Patrulha Guaporé (Marinha do Brasil)

Data: 4/7 (domingo)

Horário: das 14h às 17h

Local de acesso: Edifício D. Pedro II – Porto de Paranaguá

Avenida Portuária, s/n – Paranaguá