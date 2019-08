“Olha o Peixe” apoia sustentabilidade e sustento dos pescadores de Pontal

O projeto Olha O Peixe, que defende os pescadores artesanais de Pontal do Paraná, ganhou a parceria do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), do Centro de Estudos do Mar da UFPR.

O Olha o Peixe incentiva a pesca sustentável e o sustento das famílias dos pescadores. A organização compra os produtos ainda frescos, a preços justos, definidos junto com os pescadores e faz entrega aos consumidores e restaurantes que valorizam a produção local e seu impacto socioambiental positivo.

O projeto busca o aproveitamento de pescados que geralmente são descartada ou pouco aproveitada no comércio geral, conhecida como “fauna acompanhante”. Os pescadores usam redes para capturar espécies-alvo (nesse caso, principalmente a pescadinha-bembeca e a betarinha), contudo outras espécies são também capturadas (como a maria-luísa e o cangulo). Essa fauna acompanhante é composta pelas espécies de peixes ideais para a alimentação de animais em tratamento e o “Olha O Peixe” passou a comprar os peixes e destiná-los ao LEC.

A parceria tem contribuído com a geração de renda às famílias dos pescadores e com a valorização da produção local (que substitui espécies anteriormente compradas congeladas de outras regiões), além de reduzir o desperdício de pescados e trazer a oportunidade de estreitar os laços entre ações de conservação e pesca.

A Olha o Peixe acredita que pescarias mais eficientes podem gerar mais renda à pesca artesanal e contribuir com a recuperação dos estoques pesqueiros, diminuindo o esforço de pesca.

“Você também pode fazer a sua parte buscando consumir peixes da safra correta e provenientes de pescarias menos impactantes ao meio ambiente e a fauna local. Conheça a origem de seus alimentos e contribua com a qualidade ambiental e sustento de comunidades locais”, destaca o LEC/UFPR.

Fonte e fotos: LEC/UFPR