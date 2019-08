CEM lança campanha “Nós Dependemos das Ciências do Mar”

Pesquisadores colaboradores e alunos de pós-graduação do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR promove a campanha “Nós Dependemos das Ciências do Mar”.Durante o mês de agosto, serão feitas postagens diárias nas redes sociais para compartilhar conhecimentos sobre os oceanos e seus serviços ecossistêmicos. A ação também contempla uma roda de conversa em Pontal do Paraná.

“Dois estímulos importantes para a campanha são a relevância da popularização da ciência como forma de empoderamento social e a outra questão é que estamos prestes a entrar na década para a Ciência dos Oceanos, declarada pela ONU. Uma grande oportunidade de falar como nós, no dia a dia, já vivenciamos essas ciências, só não sabemos disso”, explica a coordenadora do LEC, Camila Domit.

Além dos posts, está prevista uma roda de conversa em Pontal do Paraná – em local a ser definido – para abordar as contribuições dos oceanos, a importância de preservá-los e estimular reflexões sobre cuidados com o mar. “A ideia é criar vídeos dessas conversas para divulgar também. Temáticas rápidas, curtas e que evidenciam a conexão entre o que comemos, a nossa forma de nos relacionarmos com a agricultura, com as indústrias, com o desenvolvimento territorial e a qualidade dos ecossistemas, não só marinhos, e como isso reflete na nossa saúde”, complementa a bióloga.

Acompanhe as atividades da campanha no perfil do LEC no Instagram e na página no Facebook.