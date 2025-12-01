22º Festival do Caranguejo de Pontal do Paraná começa nesta sexta

O evento reúne restaurantes, bares e bistrôs do município com pratos tradicionais e receitas especiais à base de caranguejo

Fotos: Moab/PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, convida o público a participar do 22º Festival do Caranguejo, que ocorrerá de 5 a 28 de dezembro de 2025.

O público poderá experimentar a tradicional dúzia de caranguejos e receitas criativas à base de carne de caranguejo.

O festival reunirá 25 estabelecimentos e marca o início da temporada de verão 2025/2026.

A abertura oficial está prevista para 6 de dezembro, na Praça de Shangri-Lá, conhecida como Praça do Caranguejo, símbolo do evento.

Durante o período, visitantes e moradores poderão apreciar pratos tradicionais e versões elaboradas.

Para a secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, o festival expressa a cultura local e amplia as oportunidades para o turismo e a economia do município. Ela afirma que o evento foi planejado conjuntamente com diferentes setores para receber moradores e visitantes com tradição e sabores característicos da região.

Entre os participantes de edições anteriores está o Restaurante da Danuzia, na Ilha do Maciel. A proprietária, Danuzia do Pilar Ramos Cordeiro, relata o impacto positivo do festival no movimento do estabelecimento.

“Pra nós aqui do restaurante foi ótimo participar do festival. Tivemos mais movimento, principalmente depois da divulgação na ilha, e o público procurou bastante o caranguejo tradicional, que é o nosso prato principal. A expectativa é que este ano o evento seja ainda melhor”, afirmou.

O empresário Pedro Conejo, dono do Restaurante Pontal Grill, também comenta bons resultados.

“Para nós, empresários, o festival é ótimo. Eu, por exemplo, não vejo a hora de chegar dezembro para começar a vender caranguejo. Essa semana tive um cliente de Maringá que queria provar o prato, e já deixei agendada a visita dele para dezembro. É a época que mais vendo”, contou.

O Festival do Caranguejo é uma realização da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com apoio do Conselho Municipal de Turismo.

Considerado um dos eventos mais tradicionais do litoral paranaense, segue como referência da identidade caiçara e importante vetor para o turismo e a economia local.