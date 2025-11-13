Festival da Família de Pontal do Paraná tem edição voltada aos pets

No próximo Dia da Família realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, neste domingo (16) terá atrações musicais e atividades de saúde, esporte voltadas também para os pets, entre outras ações. Confira a programação.

🎸 Festival Rock Dog agitando o Balneário Marissol

Com as bandas:

Denoiz Blues – 12h

Sr. Oilson – 15h

🐕 Desfile de Cães – CãoCurso

Categorias: Melhor Fantasia | Afeto e Inclusão | Mais Habilidoso

🏆 Premiação com medalhas, brindes e muita diversão!

💙 Também vai rolar Novembro Azul, feira de adoção, e atividades esportivas e ambientais! 🌱⚽

Além do desfile, o público poderá aproveitar:

Feira de adoção de animais

Stand do Banco de Rações, com divulgação de empresas parceiras e arrecadação de doações

Orientações sobre esporotricose

🗓 Dia: 16 de novembro

⏰ Horário: das 9h às 17h

📍 Local: Centro de Eventos – Balneário Marissol, Pontal do Paraná

👉 Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/…