Festival da Família de Pontal do Paraná tem edição voltada aos pets

Redação

No próximo Dia da Família realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, neste domingo (16) terá atrações musicais e atividades de saúde, esporte voltadas também para os pets, entre outras ações. Confira a programação.

🎸 Festival Rock Dog agitando o Balneário Marissol

Com as bandas:
Denoiz Blues – 12h
Sr. Oilson – 15h

🐕 Desfile de Cães – CãoCurso

Categorias: Melhor Fantasia | Afeto e Inclusão | Mais Habilidoso
🏆 Premiação com medalhas, brindes e muita diversão!

💙 Também vai rolar Novembro Azul, feira de adoção, e atividades esportivas e ambientais! 🌱⚽

Além do desfile, o público poderá aproveitar:

  • Feira de adoção de animais
  • Stand do Banco de Rações, com divulgação de empresas parceiras e arrecadação de doações
  • Orientações sobre esporotricose

🗓 Dia: 16 de novembro
⏰ Horário: das 9h às 17h
📍 Local: Centro de Eventos – Balneário Marissol, Pontal do Paraná

👉 Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/…

Redação
