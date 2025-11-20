Estado entrega carrinhos de bebê e roupinhas a 848 famílias do Litoral e RMC

Nesta entrega, enxovais beneficiaram famílias de 20 municípios e agora chega a 1.637 famílias atendidas, em 72 cidades

Foto: Prefeitura de Guaratuba/Divulgação

O Governo do Estado entregou nesta quarta-feira (19) mais 848 kits do Programa Nascer Bem Paraná. Nesta leva, os enxovais beneficiam 20 municípios abrangidos pelo Núcleo Regional da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) no Litoral e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). São carrinhos de bebê, roupas, produtos de higiene e acessórios de maternidade. As entregas regionalizadas ocorreram em Morretes, Campo Magro e Rio Branco do Sul.

No Litoral, os kits foram destinados aos municípios de Morretes, Matinhos, Guaratuba, Guaraqueçaba, Antonina e Pontal do Paraná. Já na RMC, as famílias beneficiadas são de Campo Magro, Agudos do Sul, Campo do Tenente, Contenda, Piên, Quitandinha, Tijucas do Sul, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Doutor Ulysses, Cerro Azul, Campina Grande do Sul, Bocaiuva do Sul e Tunas do Paraná. Em Guaratuba, a secretária de Assustência Social, Simone Lense, foi pessoalmebte receber os 87 kits destinados ao município.

Com estas entregas, o Nascer Bem Paraná chega a 1.637 famílias beneficiadas em 72 municípios. O programa já havia distribuído 789 kits em outros 52 municípios do Estado. O objetivo da ação é oferecer suporte material para famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que os recém-nascidos paranaenses tenham acesso a itens essenciais de higiene, vestuário e conforto logo nos primeiros dias de vida.

CUIDADO INTEGRAL – Com investimento de cerca de R$ 10 milhões, o programa Nascer Bem Paraná garante cuidado integral a gestantes, puérperas, recém-nascidos e bebês. No total, serão entregues 16 mil kits em 222 municípios selecionados com base em critérios técnicos da Sedef. “O Nascer Bem é um programa vitorioso. Nesta atual entrega, são mais 20 municípios recebendo seus kits, com o carrinho do bebê e outros itens”, disse o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

Além da distribuição dos kits, o programa também prevê o acompanhamento contínuo das gestantes desde o pré-natal e das crianças até os mil primeiros dias de vida, etapa fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. O desenvolvimento do programa ocorre em parceria com as secretarias municipais de Assistência Social e Saúde, mediante adesão formal dos municípios.

FELICIDADE – A dona de casa Grazyele Cassiane da Conceição, de Morretes, é avó de um bebê beneficiado pelo Programa Nascer Bem. “Este kit ajuda muito, porque muitas mães não conseguem comprar. Com certeza todas as pessoas das cidades do Litoral estão muito felizes em receber esse kit”, disse.

“A gente fica muito feliz. Gostaria de convidar todas as mães a irem ao Cras para saber se têm direito ao kit. Agradeço, em nome de todas nós, a toda a equipe do governo que forneceu esse apoio”, concordou Nicole Marins Santos, de 26 anos, moradora de Campo Magro.

Foto: Secom

ATENDIMENTO – O Nascer Bem atende gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e puérperas até 30 dias após o parto. Também são contempladas famílias inscritas no CadÚnico, beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Casos excepcionais de vulnerabilidade extrema, como famílias em situação de desabrigo, crianças com deficiência ou vítimas de violência doméstica, também poderão ser contempladas pelas ações, desde que sejam acompanhadas por relatório social das equipes técnicas municipais.

O número inicial de kits foi definido com base na média de nascimentos entre 2020 e 2023, considerando famílias enquadradas na linha da pobreza. Até o final deste ano, eles serão repassados aos municípios credenciados.

As entregas do Nascer Bem Paraná estão sendo feitas de forma gradual, priorizando as regiões com maior necessidade, considerando indicadores sociais como o Índice de Vulnerabilidade das Famílias (IVF-PR), o Índice de Desempenho Municipal – Dimensão Renda (IPDM), a taxa de mortalidade infantil e o número de gestantes com pré-natal adequado.

Para receber os kits, os municípios firmaram um Termo de Adesão, nomeando um responsável pelo programa. Também são responsáveis por organizar o armazenamento dos produtos e manter o cadastro atualizado das famílias atendidas, além de alimentar os sistemas da Sedef com informações sobre o acompanhamento e prestação de contas.