No mês da Consciência Negra, peça “Marilene” mostra vivência da mulher preta

Monólogo aborda violências estruturais e percorre cidades com sessões nos meses de novembro e dezembro. Próximas apresentações são em Guaratuba, Paranaguá e Pontal do Paraná

Fotos: Clara Luz

O monólogo teatral Marilene, escrito e protagonizado pela atriz sergipana Nívea Santiago, lançou a 2ª temporada gratuita de exibições, ampliando o público para as cidades de Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina. A peça está em cartaz desde o dia 3 de outubro e segue com apresentações no mês em que é celebrada a consciência negra. As apresentações seguem até o dia 5 de dezembro.

Dirigido por Edna Miranda, o espetáculo parte da perspectiva da escrevivência, termo cunhado pela linguista e escritora brasileira Conceição Evaristo, para trazer à cena uma narrativa, que entrelaça ficção e vivência real de mulheres negras. A dramaturgia foi desenvolvida durante o período da pandemia, entre os anos 2020 e 2022, e aborda temas como violência de gênero, racismo, suicídio e amor próprio.

A obra é resultado de pesquisas iniciadas por Nívea Santiago durante a graduação em artes na Universidade Federal do Paraná (UFPR) Litoral. Além da autora, a atriz e percussionista Bia Fluz compõe o elenco.

“Minha expectativa com esse projeto é que ele possa alcançar e sensibilizar diversas pessoas pelo conteúdo abordado. Vamos conversar de uma maneira artística sobre questões que nos atravessam enquanto sociedade”, afirmou Nívea.

As apresentações são todas gratuitas, com classificação indicativa de 14 anos. O projeto é aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e Ministério da Cultura, Governo Federal.

Sobre a artista

Nívea Santiago é atriz, palhaça e escritora. Nascida em Sergipe, a artista é formada em Licenciatura em Artes pela UFPR Litoral. Além de atuar, Nívea também é autora da dramaturgia “Marilene”. Por meio da arte, expressa a visão social, artística e criativa no mundo. A artista também se dedica à palhaçaria hospitalar.

Entre os prêmios conquistados ao longo da carreira, estão o de “Atriz Revelação” no X Festival de Teatro de Paranaguá e indicada a “Melhor Atriz” em festivais de Paranaguá e Pontal do Sul.

Programação

Ingresso gratuito

GUARATUBA

Local: Escola Estadual Dep. Aníbal Khury

Endereço: R. Francisco Gunz, 416 – Coroados, Guaratuba

Data: 25 de novembro

Horário: 9h e 13h30

PARANAGUÁ

Local: Colégio Estadual José Bonifácio

Endereço: Alameda Cel. Elizio Pereira, Sn – 0 – Estradinha, Paranaguá

Data: 28 de novembro

Horário:10h30 e 13h30

Data: 5 de dezembro

Horário:15h e 20h

PONTAL DO PARANÁ

Local: Escola Municipal Ezequiel Pinto da Silva

Endereço: Av. Copacabana, 1199, Pontal do Paraná – PR

Data: 26 de novembro

Horário: 15h