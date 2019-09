Governo licita estudo sobre linhas intermunicipais de barcos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou edital de licitação de projeto de infraestrutura de transporte marítimo no litoral.

O edital 3/2019 tem valor estimado de R$ 1.039.593,67 para contratar uma empresa de consultoria para elaborar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Socioambiental (EVTEA) das linhas de transporte aquaviárias intermunicipais de passageiros da Ilha do Mel e do litoral norte do Paraná.

Estes estudos vão embasar a regulamentação das travessias sendo definidas pelo Governo do Estado, e estão priorizando as travessias intermunicipais de Pontal do Paraná, Paranaguá e Guaraqueçaba.

O contrato deverá abranger nas ações de curto prazo a definição das tarifas para as travessias entre Pontal do Sul e a Ilha do Mel (Nova Brasília e Encantadas).

Na segunda fase, o estudo para uma possível concessão das seguintes linhas intermunicipais de barcos:

1. Pontal do Sul – Ilha do Mel

2. Paranaguá – Guaraqueçaba

3. Paranaguá – Ilha das Peças

4. Paranaguá – Superagüi

5. Paranaguá – Ilha Rasa

A licitação acontece na modalidade Seleção Baseada na Qualidade e Custo, em que empresas pré-selecionadas são convidadas a apresentarem propostas para os projetos. As propostas técnicas e de preços deverão ser entregues até o dia 14 de outubro.

A contratação é financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e acontece dentro do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná.

Leia aqui o anexo para mais informações.