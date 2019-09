Secretaria de Turismo de Guaratuba incentiva inscrição no Cadastur

A Prefeitura de Guaratuba vai incentivar hotéis, pousadas, restaurantes e outras empresas e profissionais a preencherem o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo – Cadastur.

Nesta terça-feira (17), a secretária da Cultura e do Turismo, Nilsa Borges, esteve em Antonina em uma reunião da Adetur (Agência do Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Paraná) para tratar do projeto e regionalização do turismo, do Investe Turismo (com Caren Santos), do projeto Grande Mata Atlântica (com Marcos Cruz) e para apresentação de uma pesquisa do estudante da UFPR Felipe Lazoski sobre o turismo na perspetiva dos gestores no Litoral.

A atualização dos dados do cadastro sobre a estrutura de turismo é a base de todos os projetos. Na palestra sobre Regionalização do Turismo no Litoral, a assessora técnica da Paraná Turismo Deise Bezerra, ressaltou a importância do Cadastur para a classificação do município no Mapa do Turismo. No Paraná, apenas Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina estão na categoria A. Guaratuba, Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná estão na categoria B, categoria que tem apenas 14 municípios em todo o Estado. Morretes está na categoria C e Antonina e Guaraqueçaba, na D.

A classificação leva em consideração, principalmente o número de estabelecimentos formais no setor de hospedagem e a estimativa do fluxo turístico doméstico e internacional. A categorização no Mapa do Turismo Brasileiro é importante para o município ser incluído nas políticas públicas do governo federal e na hora de receber recursos federais e estaduais.

Segundo a Lei do Turismo, sete atividades turísticas devem possuir cadastro obrigatório no Cadastur: guias de turismo, agências de viagens, meios de hospedagens, transportadoras, empresas organizadoras de eventos, acampamentos turísticos e parque temáticos.

Mas outras atividades e ramos de negócios ligado ao turismo também podem e devem se cadastrar. O Cadastur também serve de base de pesquisa para agência de viagens, empresas turistas etc. O Cadastur é aberto a todos os prestadores de serviço, empresas e profissionais, ligados ao setor de turismo. Para inscrever-se ou atualizar suas informações, acesse o link abaixo ou procure a Secretaria da Cultura e do Turismo pelo telefone: 3472-8643.

Acesse aqui: https://cadastur.turismo.gov.br/