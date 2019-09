Nelson Justus anuncia três veículos para segurança em Guaratuba

O deputado estadual Nelson Justus (DEM) disse que o governo vai entregar três veículos que ele destinou para a segurança em Guaratuba: uma viatura para a Polícia Militar, outra para a Polícia Civil e a terceira para o Corpo de Bombeiros. Segundo o deputado, os recursos são de emendas suas ao Orçamento do Estado.

Nelson Justus deu a notícia durante a solenidade de passagem do comando da 3ª Companhia a Polícia Militar, de Guaratuba, na noite desta quinta-feira (19), na Câmara de Vereadores.

Na prática, a mudança no comando de Guaratuba aconteceu há exatamente um mês, no dia 19 de agosto. O capitão Anderson Luis Aparecido assumiu o posto deixado pelo recém-promovido major Luciano Romão, novo subcomandante do 9º Batalhão, responsável por todo o Litoral. A solenidade foi conduzida pelo comandante do 9º BPM, tenente-coronel Josemar Rogério Biscaia.

Nesta mesma noite, Romão recebeu uma homenagem da Câmara: uma moção de aplausos apresentada pelo vereador Sergio Braga e assinada e aprovada por todos os vereadores. No discurso de despedida, em lugar de destacar a grande redução da criminalidade que aconteceu no período de um ano como primeiro comandante da Companhia de Guaratuba, decidiu agradecer os apoios que recebeu, começando pela corporação da PM da cidade.

Romão lembrou a primeira vez em que foi apresentado ao público, no lançamento do serviço 156 no mesmo plenário da Câmara, e como ficou surpreso pelos aplausos e pela forma calorosa que foi recebido. Lembrou “do abraço e do aperto de mão afetivo do prefeito Roberto Justus”. Agradeceu o apoio da Prefeitura, principalmente através do secretário Jacson Braga e da equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública com o monitoramento por câmeras dos pontos sensíveis da cidade. Romão ainda destacou a parceria com o delegado da Polícia Militar, Leandro Stábile.

O major agradeceu ao deputado Nelson Justus pela criação da 3ª Cia e o apoio decisivo na sua implantação. A Companhia da PM de Guaratuba foi criada depois de um projeto de lei autorizativo do deputado Nelson Justus.

A instalação foi autorizada pelo ex-governador Beto Richa e a criação assinada pela governadora Cida Borghetti, no dia 29 de abril de 2018 no aniversário de Guaratuba. Sua implantação foi feita por portaria da comandante-geral da PM do Paraná, coronel Audilene Rocha.

O prefeito Roberto, que participava de uma feira sobre turismo náutico em São Paulo, foi representado pelo secretário municipal de Finanças e Planejamento, Lao Miotto.

Delegacia Cidadã – Durante o evento, o deputado Nelson Justus também informou que o secretário de Estado, o coronel Romulo Marinho Soares deverá anunciar nos próximos dias o reinício da construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba. A obra, ao lado do Fórum Eleitoral, na rua Teixeira Soares, no Cohapar, começou no final de 2017 e foi embargada por irregularidades.

De acordo com o deputado, o governador Ratinhos Júnior determinou que todos os obstáculos fossem superados para a retomada do projeto.