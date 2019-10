Secretário de Educação anuncia R$ 110 mil para Escola Aníbal Khury

O secretário de Estado da Educação, Renato Feder, anunciou que vai liberar até o final deste ano os recursos esperados para a reforma da Escola Estadual Deputado Aníbal Khury, no bairro Coroados. São exatos R$ 109.998,79.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3), em reunião no Núcleo Regional de Educação, em Paranaguá. O prefeito Roberto Justus e a secretária municipal de Educação, Cátia Regina Silvano, participaram do encontro e conversaram com Feder sobre projetos para Guaratuba e região. Também esteve presente o diretor da Escola Aníbal Khury, Fábio José de Araújo.

Roberto Justus vem reivindicando a liberação do recurso necessário para a reforma, que é urgente, e também a construção de um novo colégio no terreno que já foi cedido pelo Município.

De acordo com Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) a construção da nova unidade em Guaratuba “foi encaminhada para previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, condicionada à disponibilidade financeira, conforme definição da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte”.

Neste ano, o Fundepar está aplicando R$ 153 mil na reforma do Colégio Estadual Gratulino de Freitas.