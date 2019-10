Governo contrata estudantes e profissionais de educação física no verão

A Superintendência Geral do Esporte da Secretaria de Estado da Educação publicou edital de credenciamento para quem quiser trabalhar no Litoral no mês de janeiro. Podem se credenciar acadêmicos e profissionais de educação física, além de jornalistas.

O projeto prevê ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

No que se refere à atuação dos jornalistas, se dará com a cobertura da operação com a produção de textos, fotos, vídeos e publicação nas redes sociais da Superintendência, bem como alimentando o site da instituição e fazendo a assessoria de imprensa.

Para o credenciamento, é só acessar o edital (veja abaixo), ler os requisitos e seguir as instruções. O credenciamento é válido por doze meses e poderá ser utilizado para outros projetos, conforme necessidade e disponibilidade da instituição.

O projeto para o próximo verão é uma ação integrada do Governo do Estado, que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

A Superintendência será responsável, dentro da operação, pelas atividades esportivas, recreativas e de entretenimento, que deverão acontecer em seis postos fixos, além de contar com uma equipe itinerante.

Outras regiões do Estado também deverão ter ações do Governo. Seus locais e agendas serão divulgados em breve.

Curso de capacitação – Para melhor preparar os acadêmicos interessados em atuar nestas férias deverão, a Superintendência, por meio do programa Escola do Esporte (http://www.esporte.pr.gov.br/Pagina/Escola-do-Esporte), também lançou na sexta-feira (11) o curso gratuito de capacitação.

As inscrições seguem até as 17h do dia 30 de outubro. O formulário de inscrição online e o edital referente ao curso podem ser conferidos por meio do link http://www.esporte.pr.gov.br/Chamamento-Publico-03-2019.

O curso é exclusivo para acadêmicos de Bacharelado em Educação Física que estejam, no mínimo, no quinto período. previsão de realização do curso é para o início de dezembro, em Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná. O edital prevê a seleção de 150 acadêmicos que receberão alimentação e hospedagem.

“Esse curso abordará atividades de palco, lazer, organização e modalidades esportivas. O Verão Maior é o grande estágio em educação física do Paraná e nossa intenção é que tenhamos acadêmicos de todas as regiões do estado representadas”, disse o coordenador do programa Escola do Esporte, Francisco Paulo Trautwein.

Para o coordenador-geral do projeto, Mauro Cachel, o curso é importante para que seja preparada uma equipe à altura das ações do Esporte no Verão, que já se tornaram referência. “Estamos planejando o processo de escolha dos acadêmicos com a ideia de fazê-lo de forma dinâmica, mas eficiente. Nossa expectativa é, ao final da capacitação, ter uma equipe pronta para atender ao exigente público de veranistas, que espera sempre o melhor de nosso time durante a temporada no Litoral”, afirmou.

Acesse o edital: http://www.esporte.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/edital_de_credenciamento_04-2019_verao_maior.pdf

Fonte: ANPr