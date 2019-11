Programa quer aumentar contratações no Litoral neste verão

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho lança nesta quarta-feira (6), em Matinhos, o programa Emprega Mais Litoral.

De acordo com o governo estadual, o objetivo é aumentar o número de vagas ofertadas nas Agências do Trabalhador do Litoral, tendo em vista as contratações para a temporada de verão – principalmente de temporários. O evento acontece às 14h, na prefeitura, localizada na rua Pastor Elias Abraão, 22, no Centro.

Uma Agência Itinerante vai percorrer em novembro as praias de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, além de Morretes, Antonina e Paranaguá, promovendo a intermediação de mão de obra durante o período de veraneio. A ação conta com apoio das prefeituras.