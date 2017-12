Operação Verão será lançada dia 23 em Guaratuba

A Coordenação Geral do Verão reuniu todas as secretarias, órgãos, instituições e autarquias estaduais envolvidas nos trabalhos da temporada de verão, no Sesc Caiobá, em Matinhos, na quinta-feira (7).

“Essa reunião serviu para finalizarmos o planejamento do Verão Paraná 2017/2018. Todos os trabalhos estão adiantados para oferecer os serviços públicos aos veranistas da melhor maneira possível. A atuação será em conjunto com as prefeituras dos municípios litorâneos abrangendo as mais diversas áreas”, afirmou o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador geral do Verão Paraná 2017/2018, coronel Elio de Oliveira Manoel.

Durante a reunião, cada órgão apresentou um resumo das ações previstas para a temporada.

Segurança – “Estaremos divididos em três subáreas (Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná) e vamos operar com viaturas de radiopatrulhamento, com motocicletas, módulos móveis, bem como com o policiamento de bicicleta”, explicou o chefe do Estado-Maior do 6º CRPM, tenente-coronel Maurício César de Moraes.

Saúde – Pela saúde, haverá barracas com testes rápidos, aferição de pressão e outros serviços básicos em postos de atendimento ao longo da orla. Os profissionais de saúde também prestarão orientações e dicas para cuidar do corpo durante o verão. As unidades de atendimento e hospitais receberão reforço nos seus quadros para que possam atender a demanda de pacientes.

Meio Ambiente – O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) manterá para esta temporada os boletins de balneabilidade para orientar os frequentadores a evitarem os locais impróprios para banho. Ações conjuntas com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos também ocorrerão para conscientizar os veranistas sobre a preservação dos espaços de mata, rios e demais ecossistemas da região.

Continuidade – Projetos que já foram praticados em edições anteriores novamente estarão dispostos nas praias. As duchas ecológicas e as cadeiras anfíbias da Sanepar, que fizeram sucesso na temporada anterior, estão na programação deste ano. Eventos para o entretenimento, como a Viradinha Cultural, parceria entre a Secretaria de Cultura e o Detran, também serão atração no Verão Paraná 2017/2018.

O lançamento do Verão Paraná 2017/2018 está marcado para o dia 23 de dezembro (sábado), às 11h, na Praia Central de Guaratuba, mas os serviços já estarão disponíveis aos veranistas já a partir do dia 21 (quinta-feira).

Fonte: ANPr

