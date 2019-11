Guaratuba é premiada por projeto voltado às crianças

O prefeito Roberto Justus recebeu, nesta terça-feira (12), o Prêmio Gestor Público Paraná. A premiação aconteceu no Plenário da Assembleia Legislativa, em Curitiba.

O prêmio é concedido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep). Guaratuba teve três projetos selecionados: “Porto Seguro”, “Ballet no Esporte” e “Karatê no Esporte”. O projeto premiado foi o do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Porto Seguro.

Também participaram do evento a secretária do Bem Estar e Promoção Social, Lourdes Monteiro, a diretora da secretaria, Maricel Auer, a coordenadora do projeto, Aparecida do Carmo Fernandes, e a orientadora social Cátia Taís Moreira.

Ao todo, 52 projetos de 41 municípios do Paraná receberam o prêmio. “Foram premiadas prefeituras com projetos de excelência que estão em execução, aprovados e testados pela população e estarão à disposição de todos os municípios do país para serem replicados”, afirmou o presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini.

Conheça o projeto Porto Seguro

O Porto Seguro é um Serviço da Proteção Social Básica complementar ao trabalho social com famílias. Atende hoje cerca de 180 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos. Entre os objetivos está o combate à evasão escolar, além de oportunização de atividades culturais, esportivas e musicais.

O programa recebe as crianças e adolescentes de segunda a quinta-feira no bairro Piçarras, com transporte do local de moradia até a sede. São oferecidas duas refeições por turno: café da manhã e almoço para a turma da manhã e almoço e lanche para a turma da tarde.

As turmas são definidas considerando a faixa etária, com uma média de 15 a 20 por turma. As crianças e adolescentes, exercem seu direito de escolha de algumas atividades, e emitem sugestões e opiniões sobre as atividades desenvolvidas.