Vôlei de praia de Guaratuba sobe para Divisão A dos Jogos da Juventude

“Com um dos jogos mais equilibrados da rodada final, as duplas Gustavo Pereira/Renan Serafim, de Guaratuba, e João Vieira/Luciano Silva, de Boa Vista da Aparecida, protagonizaram uma disputa de encher os olhos dos torcedores, que vibraram a cada jogada”, assim descreve a jornalista Jaqueline Galvão, da Assessoria dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups).

Em 2020, as duas equipes vão disputar a Divisão A dos Jojups. Assim como outras equipes da modalidade, incluindo o time feminino de Guaratuba.

No fim do primeiro set, os guaratubanos conseguiram se sobressair, vencendo por 21 a 19. No set seguinte, a dupla boa-vistense reagiu, ficando à frente do placar a maior parte do tempo, contudo, os adversários não desanimaram e foram pra cima com a tranquilidade de quem sabe o que precisa fazer pra chegar ao lugar máximo do pódio, empataram, viraram o marcador e superaram os rivais por 24 a 22, conquistando em sua primeira participação na competição a inédita medalha dourada.

“Estamos orgulhosos por representar Guaratuba tão bem, é inexplicável esse momento que estamos vivendo. Viemos muito positivos, querendo dar o nosso melhor, fomos pouco a pouco vencendo adversário por adversário, ganhamos confiança e acreditamos acima de tudo que era possível chegar ao título, conseguimos, somos campeões”, declararam sorridentes ao fim do jogo.

“Esse título é muito representativo pra Guaratuba e para todos os praticantes de vôlei de praia do município, e não seria possível se não tivesse o apoio do poder público. As duplas tanto no masculino como no feminino representaram muito bem Guaratuba, é um trabalho novo que está acontecendo na cidade, estamos em uma crescente, começar assim é maravilhoso”, comemorou o técnico José Lobo.

A medalha de bronze ficou com a dupla Luiz Cardoso/Matheus Longarete, de Pinhais, ao derrotarem por 2 sets a 0, com parciais 21/12 e 21/14, Heitor Bezera/José Vodzicki, de Dois Vizinhos, que se despediram do torneio com a 4ª colocação. “É muito importante essa medalha pra nós! Representa nossa passagem à Divisão A, não tivemos um resultado bom no vôlei de quadra e acabamos caindo para a Divisão B, então com essa conquista voltamos à Divisão A, mas com o vôlei de praia. Essa é a nossa garantia de jogar os JOJUPS no ano que vem e se tudo der certo garantir a permanência de Pinhais para as próximas gerações que vierem”, relatou a dupla.

Além dos três primeiros colocados em cada naipe, ainda carimbaram o passaporte à Divisão A no próximo ano as cidades de Guaraniaçu, Campo Largo, Siqueira Campos, Guaratuba e São Mateus do Sul no feminino e Dois Vizinhos, São Jorge do Ivaí, Roncador, Fazenda Rio Grande e Cascavel no masculino.

Paranaguá em terceiro no vôlei de praia feminino

A dupla Giovanna Drigo/Luana Farias Paranaguá consegui o terceiro ligar no feminino, depois de uma disputa acirrada Camile Grzybowski/Heloisa Fedatto, de Guaraniaçu. Jogando de igual pra igual, as guaraniaçuanas saíram na frente ao vencer o primeiro set em 21 a 18. Na sequência, as parnanguaras reagiram e ganharam de 21 a 14, levando a decisão para o tie break, vencido pela equipe do litoral por 16 a 14.

“Ficar em 3º lugar já foi uma grande vitória, porque não jogamos tudo que podíamos, mas o que nos ajudou muito foi não ter desistido do jogo. Agradecemos ao técnico Sergio por todo apoio, por nunca desistir da gente e por sempre estar ao nosso lado nos ensinando”, enfatizou Giovanna, que recentemente participou de uma fase de treinamento com a Seleção Brasileira Sub-19.

São José dos Pinhais, com Ana Abreu e Emanuele Martins, ficou em primeiro lugar e Dois Vizinhos, com Amanda Vieira e Pabliny Ruaro, em segundo.

O time masculino de Guaratuba é formado por Gustavo Pereira, Renan Serafim e Kauan Patrick Almeida. O feminino por Sara Pinheiro, Jordana Andrade Massonette e Helena Cândido.

Ambas equipe são treinadas pelo técnico José Luiz Andrade Lobo.

Fonte: Jaqueline Galvão / Jojups