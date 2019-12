Governo retoma venda de imóveis do Estado em Guaratuba

O Governo do Paraná retoma a venda de 15 imóveis de uma lista de 24 que foram licitados em outubro e acabaram não sendo arrematados. Entre eles, 2 em Guaratuba e 1 em Guaraqueçaba.

A licitação é realizada pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e acontece nesta sexta-feira (6). Cada bem será vendido pelo maior lance ou oferta, a partir do preço mínimo estabelecido para o lote. No site da secretaria estão listados todos os imóveis, com fotos, tamanho e valores.

As demais propriedades estão localizadas em Curitiba (3), Maringá (2), Cornélio Procópio (1), Lapa (1), Rio Negro (2), Rolândia (1), Piraquara (1) e Bocaiúva do Sul (1).

Os interessados em adquirir o imóvel devem enviar as propostas para a secretaria estadual até 06 de dezembro, às 14 horas. O pagamento pode ser à vista ou em seis parcelas, a primeira correspondente a 20% do valor total. Será declarada vencedora a proposta de maior valor. No caso de empate, ocorrerá sorteio na sessão pública de abertura dos envelopes. Para habilitar-se o licitante deverá comprovar o recolhimento da quantia correspondente a 5% do valor da avaliação do imóvel pretendido.

A sessão pública para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e habilitação será em 6 de dezembro de 2019, às 14 horas, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Os detalhes estão no Edital de Concorrência Pública 37/2019, disponível no Portal da Transparência.

Um dos imóveis em Guaratuba fica às margens da BR-376. Trata-se de uma área rural de 21,4 mil metros quadrados na localidade de Pedra Branca de Araraquara com lance mínimo de R$ 1.710.000,00.

Outra área na cidade é um imóvel urbano com área de 450m², contendo uma edificação de 90m², situado na avenida Rio Grande do Sul, no bairro Coroados. O preço mínimo é de R$ 154.315,00. No imóvel já funcionou uma Delegacia da Polícia Civil durante Operação Verão. Confira foto:

Também estão em leilão dois terrenos urbanos em Guaraqueçaba, com área total de 803m², na rua Presidente. Os imóveis têm valor mínimo de R$ 43 mil.

