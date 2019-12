Câmara de Guaratuba agiliza votações a uma semana do recesso

A Câmara de Vereadores de Guaratuba prossegue no esforço concentrado para votar todos os projetos de lei em tramitação na Casa e tentar encerrar o ano legislativo na próxima segunda-feira (16).

Nesta segunda-feira (9), foram incluídos na Ordem do Dia mais dois projetos que acabavam de dar entrada e foram dispensados de passar pela análise das comissões. Até moções de aplauso tiveram a votação antecipada para limpar a pauta.

Os projetos apresentados e votados na mesma sessão foram o Projeto de Lei 705, do vereador Paulo Araújo, que isenta templos religiosos e instituições de assistência social sem fins lucrativos da taxa de coleta de lixo; e o PL 706, do vereador Donizete Pinheiro, que denomina a “Pracinha do Cohapar” de praça Jogador Geraldo Henrique Simão. Eles foram aprovados por unanimidade em primeira votação e terão de ser aprovados mais uma vez antes de seguir para sanção do Executivo.

A segunda e última votação, foram aprovados cinco projetos. Dois são de autoria do prefeito Roberto Justus: PL 1.498, que autoriza amortização do deficit técnico atuarial de 2019 do Guaraprev; e PL 1.492, que define o Orçamento do Município de 2020 – Lei Orçamentária Anual (LOA).

Dois são da Mesa Diretora: PL 662, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Legislativo; e PL 701, que altera anexo I da Lei 1.715 (diárias a vereadores e servidores da Câmara). Um é de autoria de vereador: PL 700, da vereadora Professora Paulina, que obriga a transmissão ao vivo pela Internet de licitações do Executivo e do Legislativo

Em votação única foi aprovado um Projeto de Resolução da Mesa Diretora (PR 4), que remaneja recursos no Orçamento da Câmara; e duas moções de aplauso: ao bombeiro aposentado Jolmar Taborda e ao estudante Luthy Nascimento, escolhido mister Brasil e que, no início de 2020, vai representar o país e divulgar o nome de Guaratuba em um concurso de beleza masculina internacional.

Ainda na sessão, foi aprovado um requerimento com assinatura de 10 vereadores indicando Itamar Junior para substituir Professora Paulina na coordenação do projeto Escola no Legislativo

Na sessão desta segunda-feira também foi entregue uma moção de aplauso ao estudante de Gestão de Turismo da UFPR Litoral, Felipe Lazoski. O jovem participou do projeto de Turismo de Base Comunitária da Universidade, escolhido um dos três projetos acadêmicos brasileiros no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020, um dos mais importantes do turismo brasileiro. Leia: Turismo comunitário no Litoral é finalista em prêmio nacional