Imóveis em Paranaguá: cresce a busca por imóveis no litoral

Seja um bangalô, um chalé ou uma casa de luxo, transformar o sonho de ter uma casa no litoral, especialmente na cidade de Paranaguá, requer as mesmas habilidades que comprar qualquer outra casa – junto com algum conhecimento especializado.

Se esta for uma segunda casa ou uma casa de férias, e não a sua residência principal, você precisará de um crédito sólido para fazer essa aquisição – e fluxo de caixa suficiente para fazer confortavelmente esse investimento, que hoje tem sido realizado por vários de interessados em adquirir uma casa no litoral paranaense, que podem fazer contato com imobiliárias em Paranaguá e em outras localidades para checar condições de pagamento, realidade do imóvel e agendar uma visita.

Você também precisa ficar de olho nos problemas específicos que envolvem uma casa na praia: a casa está em uma planície de inundação? Você precisará de seguro adicional? As leis costeiras permitem que você se reconstrua ou reforme o local se a casa for perdida pelas forças da natureza ou se assim desejar? Confira algumas vantagens de se ter um imóvel no litoral! Acompanhe!

1. Você ampliará seu patrimônio

O setor imobiliário pode ser um dos investimentos de longo prazo mais lucrativos, e comprar uma casa de praia é uma ótima maneira de impulsionar ativamente seu fluxo de renda. O mercado imobiliário e os valores das casas flutuam. Portanto, a decisão de fazer uma compra de uma casa de férias não deve ser tomada com certeza de que o valor da propriedade oferecerá um grande dia de pagamento no futuro.

No entanto, se a cidade onde você compra sua casa é vibrante como é o caso de Paranaguá, isso pode aumentar a probabilidade de sua propriedade se valorizar com o tempo. Com isso dito, é fundamental fazer muita pesquisa sobre fatores imobiliários, como tendências de preços, construção de novas casas, acesso a rodovias, restaurantes e outras comodidades para garantir um investimento inteligente.

2. Sua casa no litoral pode trazer uma segunda receita

Comprar uma casa no litoral pode trazer um excelente retorno sobre o investimento, um fluxo de renda confiável e acesso a um local agradável para férias. Muitos investidores de casas no litoral buscam imobiliárias em Matinhos , por exemplo, para comprar casas e apartamentos para posteriormente os alugar nos períodos de pico do turismo. O proprietário de uma casa de praia em Caiobá, Matinhos, Paranaguá, Guaratuba, dentre outras praias paranaenses pode geralmente disponibilizar sua casa para aluguel de outubro a março, quando os turistas desejam o sol e passar as férias de verão.

Muitos investidores de casas de praia alegam que sua renda de aluguel para esse período cobre suas despesas durante o ano inteiro – deixando-os viver de graça na casa gratuitamente durante a baixa estação. Lembre-se de se planejar para isso, pois mesmo que você ganhe dinheiro alugando para outros turistas que sonham com um lugar de descanso no verão, essa receita pode ser compensada por novas despesas, como contratar alguém local, talvez um zelador, para examinar e limpar sua propriedade de tempos em tempos.

Se você deseja parar de sonhar e começar a planejar e sair da busca por casas para alugar em Matinhos e decidir pela compra de um imóvel em Paranaguá, considere esses fatores ao planejar a casa de praia. Embora não seja um motivo para investir, a economia gerada será compensada ao longo dos anos.

3. Tenha uma segunda “base”

Vamos esquecer as vantagens financeiras por um segundo e focar nas coisas quentes e confusas. A oportunidade de construir ainda mais memórias e ter raízes em outra comunidade não deve ser negligenciada. Esta casa pode ser um lugar especial para hospedar entes queridos, criar novas tradições ou oferecer um refúgio de paz quando você quiser fugir. Seus filhos também se beneficiarão de novas experiências e amigos – e, à medida que envelhecem, sua casa de férias pode servir como uma herança e ser passada para as gerações futuras.

4. Prepare-se para a sua aposentadoria

Fazer uma compra de uma casa de férias com a intenção de vender sua casa atual e se aposentar nela pode economizar muito dinheiro. Afinal, você reduzirá gastos antes que ela se torne sua residência principal. E depois que você se aposentar, o lucro da sua casa vendida pode ser direcionado ao saldo do financiamento da sua casa de férias. Isso também facilitará sua transição, pois você já conhece o local, a comunidade e, principalmente, a casa. A compra de uma casa no litoral não só contribui para um bom investimento, como também oferece um lugar para você relaxar quando estiver pronto para a aposentadoria. Comprar com antecedência permite tempo suficiente para que você conserte exatamente como deseja, para que você tenha a fuga perfeita quando chegar o dia.

5. Simplifique suas viagens rápidas

Se você mora em Curitiba ou gosta de passas as férias no litoral paranaense, ter uma casa no litoral do Estado pode ser a melhor opção de férias da sua família para qualquer estação do ano. E porque não? Você embolsará o que gastaria em acomodações em outros lugares. Além disso, é um espaço todo seu! Você decide quanto tempo deseja que suas visitas sejam, quem participará e quais pertences você deseja manter lá.

A liberdade de propriedade da casa significa que você pode desfrutar de suas férias com quem quiser, quando quiser, por isso, ter um lugar especial no paraíso trará o maior benefício de investimento. Agora, esse seria o único motivo para comprar uma casa de férias? Absolutamente não, mas certamente é uma vantagem possuir uma casa para descanso, lazer e momentos em família.

Quando se trata disso, possuir uma segunda casa não é para todos. Fazer um investimento agora não apenas adicionará um excelente ativo ao seu portfólio, mas também garantirá a você e sua família um pedaço do paraíso pessoal.

Se você está procurando um investimento lucrativo a longo prazo, considere com bastante pesquisas a compra de uma casa no litoral. Certamente, você não vai se arrepender!

Em linhas gerais, há muito a considerar antes de tomar uma decisão para comprar uma casa em Paranaguá. Gostou deste post? Compartilhe-o em suas redes sociais!