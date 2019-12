Crianças e adolescentes dão show no encerramento do ano no Porto Seguro

Apresentações artísticas de crianças e adolescentes marcaram o encerramento das atividades deste ano no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Porto Seguro, de Guaratuba.

O evento aconteceu na noite desta quinta-feira (12), no Ginásio de Esportes José Richa, com dança, música, a presença do Papai Noel e um coquetel de confraternização com a equipe de profissionais, crianças e adolescentes e suas famílias.

A unidade, que fica no bairro Piçarras, atende cerca de 180 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Em 2019, o projeto foi reconhecido com o Prêmio Gestor Público Paraná, concedido Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná às iniciativas dos municípios que ajudem a melhorar a vida das pessoas.