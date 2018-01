Crianças caem de boias e são socorridas em Guaratuba

Seis crianças precisaram ser salvas pelos guarda-vidas depois de caírem de boias em uma parte funda da praia, nesta sexta-feira (12), em Guaratuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no final da manhã, elas entraram na água com boias no formato de jacaré em uma parte não protegida da praia, sinalizada com bandeira preta.

Os guarda-vidas viram as crianças e, com apitos, pediram para elas saírem. Nesta hora, elas caíram das boias justamente em um local que não dava pé para elas.

Os guarda-vidas então entraram na água e conseguiram resgatar todas as crianças, que passam bem.

O uso de boias e brinquedos infláveis é perigoso no mar. Além de serem frágeis e darem falsa sensação de segurança, são facilmente levados pelo vento e por correntes.

Com informações do Massa News

