Cras de Guaratuba inaugura unidade de cursos

No dia 30 de janeiro, às 15h, a Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social vai inaugurar uma nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) dedicada a cursos e grupos.

O CRAS Cursos tem como objetivo a profissionalização, a convivência em comunidade e promover a geração de renda e autonomia para o grupo familiar dos participantes.

A iniciativa tem apoio do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e da Agência do Trabalhador de Guaratuba.

No primeiro semestre de 2018 estão programadas as seguintes atividades:

– Curso de Manicure.

– Curso de Design de sobrancelha.

– Curso do Trabalhador na Agricultura Orgânica.

– Curso do Trabalhador na Fruticultura Básica.

– Curso A arte de cozinhar e reaproveitar, oficineiras do CRAS Cursos.

– Grupos Socioeducativos – artesanato, gestantes, geração de renda, benefício eventual e Meu primeiro emprego.

– Programa Jovem Aprendiz.

– Palestra sobre MEI – Microempreendedor individual.

– Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa (SCFV).

Quem tiver interesse em participar dos cursos e grupos deve procurar o Cras Novos Horizontes, na Avenida 29 de abril, 802, Centro. O Cras Cursos funcionará na Avenida Água Verde, 1092, Piçarras.

Inauguração do Cras Cursos

Dia: 30/01

Horário: 15h

Local: Avenida Água Verde, 1092, Piçarras.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

