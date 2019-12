Litoral contará com 115 policiais civis e mais grupos especiais

A Polícia Civil do Paraná reforçou o efetivo de segurança no Litoral para a temporada de verão 2020. Cento e quinze policiais civis participaram da primeira fase da operação, que consistiu em uma reunião de trabalho, nesta sexta-feira (20).

Os policiais atuarão nas seis cidades que recebem movimento elevado de turistas durante os meses mais quentes do ano: Pontal do Paraná, Guaratuba, Matinhos, Antonina, Morretes e Paranaguá.

Além dos 115 policiais, equipes do Centro de Operações Policiais Especiais, do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente e do Grupamento de Operações Aéreas se juntarão ao reforço operacional.

O coordenador da operação, delegado Gil Rocha Tesserolli, afirma que a instituição se preparou ao longo do ano para iniciar mais uma temporada de verão no Litoral e atender a população de todas as cidades da região, moradores ou veranistas. “Essa operação é fundamental pela grande quantidade de veranistas que vêm ao nosso Litoral e a Polícia Civil tem que garantir a todos um verão seguro. Os 115 policiais trabalharão de forma fixa e mais grupos especiais vão atender necessidades específicas”, destacou.

A delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, Ellen Martins, acrescenta que as equipes do núcleo e do Serviço de Investigações de Crianças Desaparecidas executarão atividades preventivas nas cidades de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. “A Polícia Civil estará com equipes do Nucria e do Sicride no Litoral para distribuir folhetos informativos e pulseiras para que os pais coloquem em suas crianças e adolescentes”, disse. As pulseiras servirão para identificar possíveis vítimas de desaparecimento e de outros crimes.

O delegado de Guaratuba, Leandro Stabile destaca como fundamental o reforço de policiais durante esta época do ano, já que os municípios do Litoral recebem dez vezes mais pessoas em relação à população local. “Guaratuba com seus 30 mil habitantes chega a receber 300 mil pessoas entre 20 de dezembro e 6 de janeiro e já registrou mais de 1 milhão durante o Réveillon. O Verão Maior vem para somar na prestação de serviços, garantindo que o acesso à polícia seja preservado a todos os turistas e à população local”, ressaltou.

“Reforçaremos o efetivo da Polícia Civil em todo o Litoral através de operações, investigações e levantamentos detalhados. Com o reforço do efetivo esperamos dar combate aos principais crimes”, arrematou o delegado do Centro de Operações Policiais Especiais, Rodrigo Brown.