Concluída 3ª etapa das obras da Sanepar em Matinhos e Pontal

O governador Beto Richa inaugurou nesta sexta-feira (19) a terceira etapa das obras de expansão do saneamento em Matinhos e Pontal do Paraná. Agora, chega a 20.820 o número de novas ligações feitas de 2017 para cá. Nesta fase, 7.320 imóveis foram integrados à rede.

As obras da Sanepar recebem investimento R$ 252 milhões e devem ser concluídas neste ano, alcançando 25.000 novas ligações no total. No evento, Richa também confirmou a ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto Solimões (Matinhos) e Ipanema (Pontal do Paraná), com um aporte de R$ 45,6 milhões.

Água e esgoto – O presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, afirmou que já chega a R$ 480 milhões o montante aplicado no Litoral do Paraná entre janeiro de 2011 e dezembro de 2017, somados todos os investimentos em água e coleta e tratamento de esgoto, nos municípios atendidos pela companhia.

Em Matinhos, a terceira etapa do investimento incorporou mais 3.136 novas ligações de esgoto e cinco novas estações elevatórias (Gaivotas, Cohapar I, Cohapar II, Lagoa Amarela e Monções). Em Pontal do Paraná são mais 4.184 novas ligações de esgoto e cinco estações elevatórias – Brasil, Limoeiro, Olho D’Água, Barrancos, Ilha do Mel.

A ETE Ipanema, em Pontal do Paraná, terá sua capacidade ampliada de 145 para 345 litros por segundo. A estação Solimar, de Matinhos, que hoje tem capacidade para 210 litros por segundo, passará para 402 litros por segundo.

Segundo a Sanepar, o índice de tratamento de esgoto em Pontal do Paraná salta de 26% para mais de 80%. Em Matinhos, o índice aumentou de 50,21% (em 2010) para 69,10% em 2017. Ainda nos cálculos da Sanepar, em Guaratuba, que também recebeu investimentos da Sanepar, o índice aumentou de 55,33% para 82,04%.

