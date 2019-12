2º boletim confirma 11 pontos impróprios ao banho

Não houve alteração na balneabilidade do Litoral na última semana, informa o Instituto Ambiental do Paraná (IAP). O segundo boletim do IAP, divulgado nesta sexta-feira (27), continua mostrando que apenas a Ponta da Pita, em Antonina, e os 10 pontos de sa[idas de riso e canais nas praias continuam impróprios para banho. No Interior, todos os locais analisados estão próprios.

São 49 pontos de toda a orla no Litoral monitorados semanalmente pelo IAP, sendo 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Além disso, o boletim aponta 10 rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. No boletim, eles estão destacados em letras maiúsculas.

Confira a íntegra dos boletins:

2º Boletim Litoral

2º Boletim Interior