Localizado corpo de homem que se afogou em mangue

Corpo de Guilherme Machado de Assis o homem que ficou mais de 24 horas desaparecido foi localizado pelo Corpo de Bombeiros por volta do meio dia desta segunda-feira (30) na região de manguezal, no Imbocuí, em Paranaguá.

Por volta das 9h20 de domingo (29), um homem de 27 anos que estava no mangue para caçar caranguejo se afogou. As buscas foram feitas com uma lancha e um bote salvamento, com apoio do helicóptero Falcão 03 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

As equipes encontraram o corpo a 500 metros abaixo do local apontado por uma amigo de Guilherme, identificado como Wellington, que caçava caranguejo junto. Ele conta que pulou na água, mas não conseguiu achar o amigo. Depois, afirma, pegou sua bicicleta e pedalou 30 minutos até um telefone público para avisar os Bombeiros.

Os militares fizeram o recolhimento e encaminharam ao Instituto Médico Legal, em Paranaguá.

Fonte: Marcia Santos / Jornalista da PMPR – Agora Litoral