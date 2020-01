Orla de Guaratuba começou a ser limpa no meio da festa

A Prefeitura de Guaratuba cumpriu a promessa e às 7h da manhã a avenida Atlântica estava totalmente varrida e com o lixo recolhido e a praia pronta para receber os banhistas. As equipes de limpeza começaram a trabalhar às 3h da manhã, quando o imenso público ainda comemorava a virada do ano.

Não foi divulgada estimativa oficial do Município, mas o Governo do Estado apresentou um número superlativo: segundo a Agência Estadual de Notícias, teriam sido 2,5 milhões de pessoas a assistirem a queima de fogos nas praias de Guaratuba. Matinhos e Pontal do Paraná.

Na orla central de Guaratuba, a queima de fogos de artifício aconteceu em dois pontos: em uma balsa na frente da Praia Central e no Morro do Cristo. A festa começou às 22h com os trios elétricos. Em Matinhos e Pontal as queimas de fogos e as festas foram distribuídas por diversos pontos.

A Prefeitura de Guaratuba também informou que o Pronto Socorro Municipal encerrou o plantão da virada sem nenhuma emergência. “Apesar do movimento intenso, o tempo de espera de atendimento máximo foi de meia hora”.