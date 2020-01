Esporte nas praias do Paraná começa nesta quarta-feira

As atividades esportivas do verão nas praias do Paraná começam nesta quarta-feira (8). Serão seis postos fixos em Guaratuba (Brejatuba), Matinhos (Matinhos e Caiobá) e Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá).

As arenas espotivas começam com as atividades nesta quarta-feira (8) e passarão a funcionar de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Serão realizados torneios esportivos, aulas de dança, recreação, alongamento, vôlei, futebol e outras atividades para veranistas e moradores.

A Prefeitura de Guaratuba divulgou que além do posto fixo na praia, haverá atividades das equipes itinerantes em outros locais com recreação infantil, mini-futebol, bets, frescobol e outras. Toda a programação contará com participação de profissionais da Superintendência do Esporte do Governo do Paraná e da Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer.

De 7/1 a 12/1, no Complexo Esportivo

De 14/1 a 19/1, na Praia da Barra do Saí

De 21/1 a 26/1, na Praia do Coroados

De 28/1 a 2/2, na Praia de Caieiras

De 4/2 a 9/2, na Praia Central.

Também serão realizados torneios em parcerias com federações esportivas, apresentações de atletas e atividades especiais. Confira o calendário de eventos: