Homem ameaçava caminhoneiros com falsa arma

Publicação Legal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em vista do que dispõe o § 1o do Art. 20 da Lei Federal nº 13.465/2017, NOTIFICA os abaixo descritos, titulares de domínio ou confrontantes dos imóveis matriculados sob no 739 e no 776, junto ao respectivo Registro de Imóveis desta Comarca, e/ou eventuais interessados, de que realizou a DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA, para fins de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO, da área situada no Bairro Praia de Leste, também conhecido como Loteamento Jardim Jacarandá… (Clique e leia o conteúdo na íntegra)