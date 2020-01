Surfistas de Guaratuba fazem rifa para disputarem campeonato

Três atletas de Guaratuba estão fazendo rifa de uma prancha decorativa para conseguirem participar de um importante campeonato de surf.

Lucas Catapam, de 16 anos, já ganhou duas etapas em Guaratuba e é o atual campeão paranaense da categoria. Pablo Rodrigues, de 16 anos, já foi vice-campeão em Itapoá (SC) e foi o 3º colocado no paranaense, e Marlon Irala, de 17 anos, já foi o vencedor em Itapoá (SC) e foi o 3º colocado no paranaense.

Eles querem participar do “Surf Talentos Oceano”, que faz parte do principal campeonato de surf Sub 18 da região Sul do Brasil, em São Francisco do Sul (SC), e que acontece nos dias 1º e 2 de fevereiro.

Os atletas contam com alguns patrocínios, porém ainda não têm o suficiente para os três participarem da competição. Eles querem arrecadar R$ 950,00 para inscrição, hospedagem e alimentação.

A prancha decorativa foi feita pelo artista Bordignon e a rifa custa R$ 10,00 cada número. As pessoas também podem ajudar com qualquer valor ou qualquer coisa que auxilie os atletas nas despesas.

Para doação ou compra da rifa é só entrar em contato com:

Pablo – (41) 9 9769-7089

Felipe – (41) 9 9867-6647

Lucas – (41) 9 9535-6067