Abertas as inscrições para o Festival de Inverno da UFPR

Encerram no dia 2 de fevereiro as inscrições de propostas de apresentações artístico-culturais e oficinas para o 30º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná. O evento acontecerá entre os dias 18 e 26 de julho, em Antonina.

A seleção acontecerá em duas etapas pela Comissão Curatorial e pela Comissão Organizadora e é regida pelos editais nº 24/2019 e nº 25/2019. O resultado será divulgado na página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec) a partir do dia 16 de março.

O Festival de Inverno da UFPR chega aos 30 anos, contabilizando a passagem de inúmeros artistas, de centenas de pessoas da comunidade de Antonina e do Litoral do Paraná e, da mobilização da nossa comunidade acadêmica.

30 anos de Memórias!

Em tempos de esquecimento de nossa história, lembrar-se, realizando este Festival, reforça a importância deste processo na memória individual e coletiva, no sentido de fortalecer uma identidade cultural local e para a UFPR.

Imagens, informações e vestígios compõem este ato de memória, de experienciar uma (re)significação da cultura, das artes e do Festival em si mesmo.

Neste ano, os organizadores propõem reflexões e práticas que partam da materialidade e imaterialidade memorialística dos Festivais de Inverno da UFPR em Antonina, para que possamos coletivamente (re)criar o passado no presente.

Acesse aqui a página do Festival de Inverno 2020