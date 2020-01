Alunos da Apae de Guaratuba experimentam o prazer do surf

Alunos da Apae de Guaratuba experimentaram o prazer de surfar em uma aula do projeto Surf Inclusão realizada neste domingo (26) na praia do Morro do Cristo.

A atividade contou com apoio da Prefeitura de Guaratuba, dos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros e de diversos voluntários. O Surf Inclusão vem percorrendo o litoral dos estados do Paraná e Santa Catarina atendendo diversos públicos com algum tipo de deficiência.

O prefeito Roberto Justus e o secretário municipal do Esporte e do Lazer, Alexandre Polati, estavam presentes e anunciaram que a Prefeitura vai iniciar aulas de surf gratuitas nesse ano.

Fotos de Rafael Soveral / Prefeitura de Guaratuba