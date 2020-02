Bombeiro é resgatado do mar depois de se queimar com caravela

Um bombeiro militar que participava de uma prova de natação teve de ser regatado do mar por helicóptero depois de se queimar com uma caravela, em Pontal do Paraná.

A situação aconteceu na manhã desta segunda-feira (3), nas proximidades do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais. Um grupo de 40 nadadores fazia uma travessia aquática de 12 km nas proximidades do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais. Quase no final, deram de encontro às caravelas.

Muitos se queimaram, mas três pessoas tiveram feridas mais graves e foram atendidas. O homem teve uma reação alérgica e precisou ser levado pelo helicóptero da Polícia Militar para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade vizinha de Matinhos.

De acordo com os Bombeiros, o quadro de saúde do militar é estável e ele pode receber alta ainda nesta segunda-feira (03).