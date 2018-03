Matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A Prefeitura de Guaratuba convida jovens e adultos para iniciar estudos de alfabetização através da Secretaria Municipal da Educação. Se você conhece uma pessoa que não está alfabetizada ou não concluiu o 5º Ano do Ensino Fundamental ou as séries iniciais, a encaminhe para que ela se matricule na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Escola Municipal Profª Olga Silveira. A idade mínima para fazer as aulas é de 15 anos e não há idade limite para se alfabetizar.

As matrículas estão abertas e podem ser feitas na própria escola a partir das 18h30, apresentando cópia da identidade e comprovante de residência atualizado para os alunos maiores de idade e que nunca fizeram parte do EJA. Quando o aluno já fez parte do EJA, mas não concluiu, é preciso também a cópia do histórico escolar.

Para os alunos menores de idade é preciso apresentar cópia da identidade do aluno, cópia da identidade do pai ou da mãe (que precisa estar presente para assinar), comprovante de residência e histórico escolar.

Horário de Aula: 19h às 22h30, de segunda a sexta-feira.

