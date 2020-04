Marinha alerta para ressaca entre quarta de quinta

A passagem de uma frente fria poderá causar ressaca no Litoral do Paraná, com ondas de até 3 metros de altura, entre a manhã de quarta-feira (8) e a noite de quinta-feira (9).

Durante estes dias, haverá a passagem de uma frente fria, que também provocará ondas com até 4 metros de altura, em alto-mar.

A previsão de ressaca abrange a extensa faixa litorânea entre Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ao sul do Cabo de São Tomé. No Litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina as ondas em alto-mar podem atingir até 5 metros de altura, também entre quarta e quinta.

O mau tempo deve atingir o litoral de Santa Catarina, entre as cidades de Laguna e Itajaí, já na manhã de terça-feira (7), com a ocorrência de ventos de até 74 km/h (40 nós).

As informações são do Centro de Hidrografia da Marinha repassadas pela Capitania dos Portos do Paraná.