Surfistas de Matinhos apoiam interdição da praia

Surfistas de Matinhos estão apoiando a interdição da praia. Atleta de nível internacional, o local Jihad Khodr, gravou um depoimento para contar que estava na praia quando, junto com outros profissionais, foi notificado pela fiscalização da Prefeitura. Ele disse que entende a medida e pede para todos respeitarem. “O Pico não está liberado nem pros nativos e nem pra galera de fora. Espero que todos compreendam”, explica. “Depois que tudo isso passar, a gente vai celebrar muita onda junto”, disse.

De acordo com a Prefeitura, outros surfistas de renome, como Anuar Chiah e Péricles Dimitre, estão apoiando a proibição.

“Além de obedecerem, estão ainda fazendo um trabalho de conscientização com surfistas que vêm de outros municípios para que entendam que esse momento é para se preservar e preservar a saúde do próximo”, informa o Departamento de Comunicação do Município.