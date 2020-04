UFPR constrói mapa com ações solidárias no Litoral

O Observatório do Litoral Paranaense da UFPR Litoral está criando um mapa online com as ações solidárias de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade na pandemia do coronavírus na região.

O mapa é de acesso público, alimentado de forma colaborativa e disponibilizará informações relevantes sobre as ações em andamento, em cada local cadastrado. O sistema poderá ser consultado pelas pessoas que estão oferecendo ajuda e por aquelas que precisam de ajuda.

“A colaboração de cada um é muito importante. Se você faz parte ou conhece alguém que participa dessas ações, pedimos cinco minutos do seu tempo para preencher o formulário, pois é através dele que o mapa online será elaborado”, explica o professor Ricardo Monteiro, membro da equipe do projeto de extensão da UFPR Litoral.

Link do formulário

