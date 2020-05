Festa do Divino de Guaratuba é cancelada

A tradicional Festa do Divino, que acontece há décadas nos meses de julho em Guaratuba, não vai acontecer este ano.

O cancelamento foi noticiado nesta segunda-feira (4) em uma nota assinada pelo padre Álvaro Cesar Cavazzani, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, e pelo casal festeiro mór, Nanciele e Edmundo Sadzinski.

Como acontece sempre, a festa vinha sendo organizada desde agosto de 2019, com Edmundo e Nanciele a frente dos demais casais das festas anteriores e de outros paroquianos. Já tinha data marcada: 10 a 19 de julho.

No comunicado o pároco e o casal informam que a festa não será realiza em outra data. “Todos sabem da pandemia (Covid-19) que vem assolando o mundo e nosso País. Dessa forma, em atenção as orientações da Organização Mundial de Saúde, aos órgãos governamentais e principalmente em respeito à Família Guaratubana e seus visitantes, informamos que a tradicional Festa do Divino de 2020 foi cancelada, não havendo mais possibilidade de ser realizada no ano de 2020”, informa a nota.