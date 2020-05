Coronavírus: Guaratuba aguarda validação de testes positivos

Três pessoas fizeram testes rápidos para Covid-19 em Guaratuba e os resultados foram positivos, informou a Secretaria Municipal da Saúde, nesta segunda-feira (4).

Para os casos entrarem nas estatísticas é preciso que os resultados sejam validados pela Secretaria do Estado da Saúde.

Oficialmente, Guaratuba tem 2 casos confirmados, 9 em investigação e 52 com resultado negativo (descartados), de um total de 63 pessoas que fizeram testes.

Mais testes – O Governo do Paraná promete ampliar a capacidade de realização de testes para diagnósticos da Covid-19 em 830%. Parceria entre o Laboratório Central do Estado (Lacen) e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), fará com que o número de testes diários salte dos atuais 600 para até 5.600. A previsão é que a operação entre em funcionamento na segunda quinzena de maio.