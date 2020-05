Um homem foi morto a tiros, pouco antes do meio-dia desta quinta-feira (7), no bairro Coroados, em Guaratuba.

O crime aconteceu na rua Maurício Fruet. Moradores ouviram os disparos e chamaram a Polícia Militar, que estava fazendo buscas de suspeitos.

De acordo com a Rádio Litorânea, a vítima morava no bairro e tinha saído da prisão há pouco tempo. No início da tarde, tinha sido identificado apenas com o primeiro nome, Guilherme.