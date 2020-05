Hotel Marina Vale do Sol LTDA, CNPJ: 00.769.140/0001-29 torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença de Operação de Regularização – LOR para empreendimento náutico instalado no endereço Rua dos Tabebuias, 00, localizado no Balneário de Pontal do Sul, Município de Pontal do Paraná / PR.