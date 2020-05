Covid-19: Paranaguá tem 29 confirmações e mais de 80 em investigação

Paranaguá registra mais 2 casos de Covid-19 e já tem 29 casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde, neste domingo (17). De acordo com a Prefeitura, na sexta-feira (15), quando eram 25 confirmações, havia 86 casos em investigação.

“Não há um bairro específico com casos investigados ou confirmados. O trabalho de barreira epidemiológica realizado pela Secretaria Municipal de Saúde nos mostra que 27 bairros contam com pessoas aguardando resultado de exame para saber se estão ou não com coronavírus”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Lígia Regina de Campos Cordeiro. Há casos confirmados em 13 bairros e 1 localidade rural. A cidade tem um total de 95 bairros, distritos e localidades.

O levantamento dos casos é importante para definir a possibilidade de “lockdown” nos bairros onde houver um aumento rápido da doença. O lockdown, é uma palavra inglesa que significa bloqueio que, no caso do combate ao coronavirus, consiste em restringir a circulação da população em lugares públicos. É uma medida mais extrema que o distanciamento social, o isolamento e a quarentena e geralmente é adotada em toda uma determinada área.

O locdown está previsto no Decreto Municipal nº 1996, de 14 de maio. O decreto foi editado após confirmação de sete novos casos de coronavírus em Paranaguá no boletim que a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) naquele mesmo dia.

“Por causa do aumento”, explica a Prefeitura, “o decreto prevê que o bairro cuja população venha a descumprir as normas estabelecidas pelo poder público e for constatado o aumento do número de casos, será decreto o regime de lockdow, onde as restrições são mais rígidas. A quantidade de casos que determinará o lockdow será o aumento de 50% de casos acima da média do município, considerado por região”.

No Litoral já são 42 casos confirmados. Não houve alteração no número das demais cidades: Guaratuba tem 5 casos registrados; Pontal do Paraná, 3;Matinhos, 2; Morretes, 2; e Guaraqueçaba, 1. Houve 4 mortes e 13 pessoas recuperadas.

No Paraná, houve mais 44 casos de infecção e uma morte em decorrência da doença causada pelo vírus Sars-CoV-2. A vítima é um homem que faleceu no sábado (16). Ele estava internado, residia em Londrina e tinha 68 anos. No total, a doença já vitimou 124 pacientes no Estado.

O boletim da Sesa registra que 176 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com novo coronavírus e em 46 há registro de morte. Já são 2.286 confirmações e 1.477 pessoas recuperadas.

No Brasil, foram registradas mais 7.938 novos casos e 485 mortes neste domingo. O país já soma 241.080 casos confirmados, com 94.122 pacientes recuperados e 16.118 pessoas mortas.