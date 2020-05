Paranaguá tem mais 7 casos. Guaratuba testa funcionários da Saúde.

Publicação Legal

Associação Clube dos Seis, CNPJ: 00.769.273/0001-08 torna publico que requereu ao IAP a Licença de Operação de Regularização – LOR, para garagem náutica, localizada no endereço Av Beira Mar Pontal do Sul, s/n no Balneário de Pontal do Sul, Município de Pontal do Paraná / PR.