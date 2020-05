Em Guaratuba, igrejas assinam compromisso de seguir normas de prevenção

A imagem acima dá um exemplo do que poderá ser um culto religioso durante a pandemia, com a obrigação de os fiéis manterem uma distância de 2 metros entre si. Essa é uma das exigências para a reabertura das igrejas para eventos coletivos no Paraná.

A autorização para celebrações com a presença de público foi definida na quinta-feira (21), pela Resolução nº 734/2020, da Secretaria de Estado da Saúde. Guaratuba seguirá a normativa do Estado e as instituições religiosas assinaram um termo de compromisso com o Município de cumprir todas determinações de prevenção à transmissão do coronavírus para o funcionamento de suas atividades.

Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura de Guaratuba realizou, no templo da Igreja ADVEC – Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma reunião com líderes religiosos da cidade para tratar das normas sanitárias. Também participou do encontro o comandante do Subgrupamento do Corpo de Bombeiros no Município, capitão Ícaro Gabriel, que também tratou dos aspectos de segurança dos espaços.

Da Prefeitura, as explicações foram feitas pela procuradora-geral, Denise Lopes Gouveia, pelos secretários Gabriel Modesto (Saúde), Mário Edson Fischer (Obras) e pelo coordenador da Vigilância Sanitária, Hermínio Molinari.

A resolução da Secretaria de Estado estabelece que cada instituição religiosa deverá afixar dentro do templo, em local público e visível, a informação de quem é o líder legalmente constituído, o qual ficará responsável por todos os efeitos legais e sanitários advindos a partir da respectiva celebração. O descumprimento das determinações contidas nesta Resolução ensejará as penalidades civil e penal dos agentes infratores.

De acordo com o texto, as disposições poderão ser revistas a qualquer momento, a partir de critérios objetivos, técnicos e científicos, levando em consideração a transmissão comunitária e a situação epidemiológica da Covid-19 no Estado.

O artigo 3º recomenda que a “população realize seus atos religiosos em seus lares e residências, de forma individual ou em família”.

A resolução também destaca que “idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco como hipertensos, diabéticos, gestantes, e outros devem permanecer em casa e acompanhar as celebrações por meios de comunicação como rádio, televisão, internet, entre outros recursos”.

Entre as exigências, estão:

▸ Ocupação máxima de 30% dos espaços e afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.

▸ Evitar práticas de aproximação entre as pessoas e outras formas de contato físico, como dar as mãos, beijos, abraços, apertos de mãos, entre outros. Devem ser adotadas medidas para evitar qualquer forma de confraternização e agrupamento de pessoas na saída dos templos.

▸ Todos os fiéis, funcionários e colaboradores devem usar máscaras.

▸ Todos devem higienizar as mãos com álcool 70% antes de entrar e ao sair.

▸ Espaços destinados à recreação de crianças devem permanecer fechados.

▸ Atendimentos individualizados devem ser pré-agendados, e durante os mesmos deve ser mantido o afastamento de 2 metros entre as pessoas. Intervalo de no mínimo 15 minutos entre cada atendimento para desinfecção do ambiente e das superfícies.

▸ O método de coleta das contribuições financeiras deve ser revisto de forma a não haver contato físico dos fiéis e celebrantes com os mesmos, possibilitando a coleta por meio de uma caixa fixa, por correio ou por meio eletrônico. Os recipientes de coleta não devem, em hipótese alguma, circular pelas mãos das pessoas.

▸ Fica proibido o compartilhamento de materiais como bíblia, revista, rosário, entre outros. O uso desses deve ser individual.