Tartarugas são achadas mortas nas praias de Guaratuba

Quatro tartarugas mortas foram localizadas nas praias de Guaratuba. Elas foram avistadas por funcionários da Prefeitura que faziam a fiscalização das medidas contra o coronavírus – as praias estão interditadas para desestimular o turismo durante a pandemia.

Segundo os funcionários, duas foram encontradas na praia do balneário de Coroados, pela manhã. Eram dois espécimes possivelmente adultos e foram recolhidos pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC- CEM/UFPR) que realiza o Programa de Monitoramento das Praias (PMP-BS) no Paraná.

Outros dois animais, provavelmente um filhote e um juvenil, ambos bem decompostos, foram encontrados pela tarde, na Praia dos Paraguaios, no balneário Brejatuba, e deverão ser coletados na segunda-feira (15). Segundo uma pessoa que viu as quatro carcaças, elas podem ter sido vítimas de redes de pesca.